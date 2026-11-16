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Да ли је исплативије гријање на гријалицу или клима-уређај?

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АТВ редакција
16.11.2026 16:57

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клима уређај хлађење и гријање простора
Фото: Pexel/Jakub Zerdzicki

Гријалица од 2.000 вата која ради 4 сата дневно потроши 240 киловат-сати мјесечно, што је по просјечној цијени струје у БиХ око 47 КМ.

Клима-уређај исту топлоту даје уз упола, па и 4 пута мање утрошене електричне енергије. Ево рачунице и савјета како да избјегнете скупљу зону потрошње.

У првој половини 2026. године домаћинство које годишње потроши између 2.500 и 5.000 киловат-сати плаћало је у просјеку 19,46 КМ за 100 киловат-сати, са свим таксама и ПДВ-ом.

То је око 0,195 КМ по киловат-сату, односно 6,5 одсто више него годину раније, пише Н1.

Домаћинства са већом потрошњом, од 5.000 до 15.000 киловат-сати, плаћала су просјечно 19,01 КМ за 100 киловат-сати.

Тачан износ на вашем рачуну зависи од снабдјевача, тарифне групе и зоне потрошње, али за поређење уређаја овај просјек је сасвим довољан.

Свака гријалица једнако је ефикасна

Калорифер, уљни радијатор, панелна гријалица и термоакумулациона пећ раде на потпуно исти начин: електричну енергију претварају у топлоту преко отпорника.

Америчко министарство енергетике наводи да је такво гријање стопостотно ефикасно у смислу да се сва струја претвори у топлоту. Зато гријалица од 2.000 вата, ма како изгледала и колико коштала, за сат рада потроши 2 киловат-сата.

  • сат рада гријалице од 2.000 вати: око 0,39 КМ,
  • 4 сата дневно: око 1,56 КМ,
  • 4 сата дневно током 30 дана: 240 киловат-сати, око 46,70 КМ.

Снага уређаја пише на наљепници или у упутствима. За гријалицу од 1.500 вата износи су за четвртину мањи.

Клима не производи топлоту, него је премјешта

Клима-уређај зими ради као топлотна пумпа: топлоту узима из спољашњег ваздуха и убацује је у стан.

Зато му је за исту количину топлоте потребно много мање струје.

Америчко министарство енергетике наводи да топлотне пумпе смањују потрошњу струје за гријање и до 75 одсто у односу на гријалице са отпорником, док британски Енерџи савинг траст (Energy Saving Trust) истиче да су око 3 пута ефикасније од обичних електричних гријалица.

На примјеру исте количине топлоте коју даје гријалица од 2.000 W, уз рад од 4 сата дневно, рачуница изгледа овако:

  • гријалица: 240 киловат-сати, око 46,70 КМ мјесечно,
  • клима која троши упола мање: 120 киловат-сати, око 23,35 КМ,
  • клима која троши 75 одсто мање: 60 киловат-сати, око 11,68 КМ.

Колико ће ваша клима стварно трошити зависи од модела и спољашње температуре. Податак о ефикасности гријања наведен је на енергетској наљепници уређаја.

Пазите на границу од 350 киловат-сати

Купци „Електропривреде БиХ“ од 1. септембра 2025. плаћају струју по блок-тарифама, према мјесечној потрошњи: зелена зона је до 350 киловат-сати, плава од 351 до 1.000, а црвена изнад 1.000 киловат-сати. Сваки киловат-сат изнад границе обрачунава се по скупљој зони.

Домаћинству које иначе потроши око 300 киловат-сати мјесечно једна гријалица од 2.000 вати која ради 4 сата дневно подигне потрошњу на 540 киловат-сати.

Тако 190 киловат-сати прелази у плаву зону. Са климом би то домаћинство, у нашем примјеру, потрошило 360 до 420 киловат-сати, па би у плаву зону прешло само 10 до 70 киловат-сати.

Три навике које смањују рачун

Степен мање: Међународна агенција за енергију рачуна да се смањењем температуре на термостату за 1 степен штеди око 7 одсто енергије за гријање. У нашем примјеру то је око 3,27 КМ мјесечно.

Јефтинији сати: Домаћинства са двотарифним бројилом код ЕП БиХ зими плаћају нижу тарифу од 22.00 до 07.00 часова и од 13.00 до 16.00 часова, а недјељом цијели дан. Термоакумулационе пећи пуне се баш тада и топлоту испуштају касније.

Гријте просторију у којој боравите: Гријалица има смисла као додатак у једној соби, са затвореним вратима, а не као главно гријање, преноси Јабука.тв.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

гријање

Струја

Уштеда струје

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