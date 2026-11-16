Пронађен нови Џејмс Бонд: Ево ко ће наслиједити Данијела Крејга

Аутор:АТВ редакција
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Британски глумац Роберт Патинсон наслиједиће Денијела Крејга у улози чувеног "агента 007" Џејмса Бонда и он ће бити седми глумац по реду у тој улози, пише британски дневник "Гардијан".
Вијест је објављена на званичним налозима "Џејмс Бонда" на друштвеним медијима.
На налозима је нешто раније стајала порука "идентитет потврђен".
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Филмски студио објавио је прву фотографију глумца у Бондовом службеном одијелу уз саопштење којим се потврђује вијест о одабиру Патинсона за новог "агента 007".
Крејг је снимио посљедњи филм о чувеном агенту 2021. године "Нема времена за смрт", након више отказивања због пандемије ковид 19. Крејг је снимио укупно пет филмова о "агенту 007", преноси Срна.
Патинсон ће се појавити у новом филму о Бонду који ће бити 26. по реду.
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