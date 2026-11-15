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Преминула Љиљана Јабучанин

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АТВ редакција
15.11.2026 20:12

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Преминула Љиљана Јабучанин
Фото: Pixabay

Црногорска сликарка Љиљана Јабучанин преминула је 13. новембра, а сахрањена је јуче на Цетињу.

Од Јабучанин су се опростили из Центра за културу Пријестонице Цетиње.

„Љиљану Јабучанин памтићемо као драгу и посебну Цетињанку, жену ведрог духа, топлине и искрене непосредности, која је остављала посебан утисак на све који су је познавали. Било нам је задовољство да у нашој галерији угостимо њене радове и да са њом подијелимо тренутке посвећене умјетности и стваралаштву. Тај сусрет остаје у нашем сјећању. Неки људи својим карактером, добротом и једноставношћу остављају траг који се не заборавља. Она је била једна од њих. Почивај у миру, драга Љиљана“, наведено је у објави на Фејсбук страници Центра за културу Пријестонице Цетиње.

Љиљана Јабучанин рођена је 17. марта 1957. године на Цетињу. Прву самосталну изложбу имала је 1979. године у Краљевском позоришту „Зетски дом“ на Цетињу.

Током умјетничке каријере приредила је око 80 самосталних и учествовала на више од 150 колективних изложби.

Добитница је Југословенске награде за сликарство 1986. године, преноси ртнк.ме

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Тагови :

Преминула Љиљана Јабучанин

Сликарство

сликар

Црна Гора

сахрана

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