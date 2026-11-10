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Изненада преминуо Борис Кашев

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АТВ редакција
10.11.2026 07:40

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Ружа
Фото: pexels/Karin S

Бугарски глумац Борис Кашев преминуо је изненада у 34. години, а тужну вијест данас, 9. новембра, саопштили су његови блиски људи и колеге путем друштвених мрежа.

Кашев је био познат у бугарском умјетничком свијету, а успјешно је градио каријеру како пред камерама, тако и у студију за синхронизацију.

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Бавио се позориштем, филмом и позајмљивањем гласа јунацима бројних остварења.

Рођен је 28. јануара 1992. године у Софији, а 2014. завршио је Националну академију за позоришну и филмску умјетност "Крастјо Сарафов", на смјеру глума за драмско позориште.

Пред камерама је почео да се појављује још као дијете, 2004. године, а публика га памти по улогама у филмовима "11А", "Смисао живота", "Бугарска рапсодија" и "Блажени", као и у међународној серији "Магна Аура - Изгубљени град".

Поред глумачких ангажмана, Борис је остварио запажену каријеру и у синхронизацији.

Свој глас позајмљивао је бројним познатим холивудским ликовима, међу којима су и јунаци које су тумачили Донал Глисон у франшизи "Ратови звијезда" и Кијану Ривс у филму "Матрикс".

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Био је ангажован и као наратор аудио-књига на платформама Сторyтел и Линд енд Ко, а радио је и као водитељ корпоративних догађаја и концерата, али и као ди-џеј.

Вијест о његовој смрти потресла је колеге и пријатеље, који се од њега опраштају на друштвеним мрежама.

(Б92)

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Тагови :

Борис Кашев

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Бугарска

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