Мали умјетници и велика дјела: У Дому омладине отворена изложба дјечијих радова

Аутор:Милица Јагодић
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У Дому омладине у Бањалуци вечерас је отворена пета по реду годишња изложба дјечијих радова која је окупила бројне љубитеље умјетности.
"Ово је пета по реду годишња изложба дјечијих радова и представља резултат једногодишњег сликарског стваралаштва" рекао је Милош Вујић, академски сликар и један од организатора.
Изложбом су представљени радови дјеце од седам година до средњошколског узраста, а многи од њих своје радове излажу више година за редом, каже Вујић.
Судећи по сликама, тешко би се могло рећи да су аутори дјеца, а не искусни умјетници, а не треба заборавити да је за неке од њих ово била прилика да први пут излажу своје радове.
Изложба је отворена до недјеље, 15. новембра, а улаз је бесплатан.
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