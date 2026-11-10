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Мали умјетници и велика дјела: У Дому омладине отворена изложба дјечијих радова

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Милица Јагодић
10.11.2026 20:39

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У Дому омладине у Бањалуци вечерас је отворена пета по реду годишња изложба дјечијих радова која је окупила бројне љубитеље умјетности.
Фото: ATV

У Дому омладине у Бањалуци вечерас је отворена пета по реду годишња изложба дјечијих радова која је окупила бројне љубитеље умјетности.

"Ово је пета по реду годишња изложба дјечијих радова и представља резултат једногодишњег сликарског стваралаштва" рекао је Милош Вујић, академски сликар и један од организатора.

Изложба Дом омладине
Изложба Дом омладине
ATV

Изложбом су представљени радови дјеце од седам година до средњошколског узраста, а многи од њих своје радове излажу више година за редом, каже Вујић.

Изложба Дом омладине
Изложба Дом омладине
ATV

Судећи по сликама, тешко би се могло рећи да су аутори дјеца, а не искусни умјетници, а не треба заборавити да је за неке од њих ово била прилика да први пут излажу своје радове.

Изложба Дом омладине
Изложба Дом омладине
ATV

Изложба је отворена до недјеље, 15. новембра, а улаз је бесплатан.

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Тагови :

Бањалука

Дом омладине

изложба

радови

Дјеца

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