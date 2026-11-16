Аутор:АТВ редакција
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Рутинске операције и порођаји могли би да постану захвати опасни по живот, а будућност модерне медицине озбиљно је угрожена због све веће отпорности бактерија на антибиотике и друге лијекове, упозорила је Свјетска здравствена организација (СЗО).
Стручњак СЗО Жан-Пјер Нијемази упозорио је да антимикробна резистенција (АМР) представља све распрострањенији проблем који угрожава будућност модерне медицине. Пацијенти обољели од рака, као и особе са хроничним болестима, посебно су изложени већем ризику од инфекција изазваних бактеријама, вирусима или гљивицама које више не реагују на доступне облике лијечења.
Према ријечима Нијемазија, процјењује се да је 2021. године више од милион људи преминуло као директна посљедица антимикробне резистенције.
„Уколико се наставе постојећи трендови, модели предвиђају да би овај проблем у наредних 25 година могао да изазове чак 39 милиона смртних случајева широм свијета”, додао је Нијемази.
Број бактерија отпорних на лијекове који се често користе у лијечењу непрестано расте, док се истовремено развија премало нових антибиотика.
СЗО позива све земље да појачају напоре у борби против антимикробне резистенције током Недјеље свијести о овом проблему, која се обиљежава од 18. до 24. новембра.
Стручњакиња СЗО Праварша Пракаш истакла је да је спречавање инфекција један од најефикаснијих начина за смањење потребе за антибиотицима. Међутим, тек нешто више од трећине земаља у потпуности је на националном нивоу спровело смјернице СЗО за превенцију инфекција.
Из Свјетске здравствене организације наводе да су многе државе и даље далеко од остваривања циљева које је 2024. године поставила Свјетска здравствена скупштина, а који би требало да буду испуњени до 2030. године. Ти циљеви обухватају спречавање инфекција, правилну употребу лијекова у болницама, као и унапређење капацитета за тестирање и праћење отпорности на антимикробне лијекове, преноси Б92.
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