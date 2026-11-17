Аутор:АТВ редакција
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Водитељку РТВ Војводина је у програму уживо ударио аутомобил.
Док је извјештавала са терена догодио се инцидент а гледаоци су све могли да виде у програму уживо.
Она се јавила из Старе Пазове одакле је извјештавала а у току емисије уживо аутомобил ју је ударио приликом испаркиравања.
Видно зачуђена и збуњена свим што се дешава, покушавала је да се помјери са мјеста одакле је извјештавала.
https://t.co/oIDs0rFYYE— big daddy roditelj🇸🇴 (@TOKYO_90210) November 17, 2026
Овај снимак убрзо је завршио на друштвеним мрежама, а репортерка, која је на "X" мрежи уписана као "Мокош" се огласила.
"Прије доста година, иста емисија, иста телевизија, исти формат извјештавања, само што умјесто да ме ударе колима док сам говорила временску прогнозу, пас иза мене је повраћао у кадру", написала је она.
(Телеграф)
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