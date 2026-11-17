Аутор:АТВ редакција
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Роберт Патинсон сазнао је да је изабран за новог Џејмса Бонда само дан прије него што је вијест званично објављена, а ту информацију саопштио му је лично редитељ предстојећег филма Денис Вилнев.
Према наводима магазина "Hollywood Reporter", Вилнев је позвао британског глумца у недјељу ујутру, 15. новембра, и обавијестио га да је добио једну од најпознатијих улога у историји филмске индустрије.
Вијест о његовом избору објављена је у понедјељак, 16. новембра, када је Амазон МГМ Студиос званично потврдио да ће управо Роберт Патинсон преузети улогу тајног агента 007.
Продуценткиња Ејми Паскал имала је другачији задатак – она је, према истим наводима, позвала остале глумце који су били у ужем избору и саопштила им да нису добили улогу.
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Међу именима која су се помињала као кандидати за новог Бонда били су Николас Холт, Калум Тарнер, Џош О'Конор и Џек Лоуден.
Процес избора био је обавијен велом тајне, а коначна одлука саопштена је Патинсону непосредно пред званично представљање.
Глумац је у изјави након објаве рекао да је добијање улоге част живота и остварење сна.
Нови филм о Џејмсу Бонду режираће Денис Вилнев, док сценарио потписује Стивен Најт. Продуценти су Ејми Паскал и Дејвид Хејман, преноси б92.
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