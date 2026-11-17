Извор:
АТВ
У новом издању емисије „Бизнис план“ говорићемо о узгоју цвијећа као пословној прилици, све већим изазовима у проналаску радне снаге и недостатку потребних вјештина, али и о несвакидашњој причи из свијета технологије, у којој је љубавна афера довела до милијарди долара губитка.
Aнализирамо најновија дешавања на крипто тржишту са Аном Сабљић, руководиоцем сектора за едукацију и подршку у „BCX“ мјењачници.
Доносимо и преглед пословања Бањалучке берзе, те говоримо о све израженијем недостатку квалификоване радне снаге и изазовима са којима се суочавају послодавци у Европи и Републици Српској. О стању на домаћем тржишту рада разговарамо са Дејаном Мијићем из Уније послодаваца Републике Српске.
„Бизнис план“ доноси приче о економији и привреди, али и људима који својим идејама, знањем и радом стварају нове пословне прилике. Пратићемо економска кретања и трендове у Српској, региону и свијету, говорити о томе како се они одражавају на привреду и шта значе за пословање и свакодневни живот. Представљаћемо успјешне домаће предузетнике, њихове пословне приче и искуства, али и оне који су тек на почетку и траже начин да своју идеју претворе у добар посао. Кроз разговоре са привредницима и стручњацима, извјештаје са економских форума и актуелне податке са тржишта, „Бизнис план“ тражиће одговоре на питања која су важна за привреду и њен даљи развој.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
„Бизнис план“ уторком у 20 часова и 10 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму