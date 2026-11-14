Вангард: Мисија спасавања

Извор:
АТВ
Филм „Вангард” из 2020. године, у режији Стенлија Тонга, акциони је трилер у којем главну улогу тумачи Џеки Чен.
Танг Хуантинг (Џеки Чен) предводи међународну безбједносну агенцију„Вангард” чији је задатак заштита клијената широм свијета. Када богати кинески бизнисмен постане мета опасне плаћеничке организације, припадници агенције крећу у акцију како би спасили њега и његову породицу. Потрага их води од Лондона до Африке и Дубаија, гдје се суочавају са бројним опасностима и покушавају да спријече остварење терористичких планова.
„Вангард” - недјеља у 22 часа.
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