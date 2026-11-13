Битно: Сујевјерје

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о сујевјерју.
За „Битно” говоре: проф. др Ирена Медар-Тањга са Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, Тамара Тодоровић, психолог, Драган Грујић, свештеник у Саборном храму Христа Спаситеља, Владимир Васић, социолог и Бојан Кљајић, нумеролог.
Емисију „Битно” уређује и води Андреа Јаглица.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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