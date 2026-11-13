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Битно: Сујевјерје

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Извор:

АТВ

13.11.2026 17:59
Битно: Сујевјерје
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о сујевјерју.

За „Битно” говоре: проф. др Ирена Медар-Тањга са Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, Тамара Тодоровић, психолог, Драган Грујић, свештеник у Саборном храму Христа Спаситеља, Владимир Васић, социолог и Бојан Кљајић, нумеролог.

Емисију „Битно” уређује и води Андреа Јаглица.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

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Тагови :

АТВ

Битно

Андреа Јаглица

Сујевјерје

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