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У другом плану: Срђан Мазалица

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Извор:

АТВ

13.11.2026 15:32
У другом плану: Срђан Мазалица

У новој епизоди емисије „У другом плану” из друге перспективе упознаћемо Срђана Мазалицу, шефа Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.

О д‌јетињству, књижевности, музици, астрологији, родослову Мазалица, и оним успоменама и хобијима, који му увијек измаме осмијех!

Кажу да се људи најбоље упознају на свом терену, међу својима и у ономе што највише воле, а управо такве приче откриће наш нови формат„У другом плану”.

Емисију уређују и воде Милица Ного и Дејан Рауш.

„У другом плану” петак у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

У другом плану

Милица Ного

Дејан Рауш

Срђан Мазалица

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