Logo

Битно: О квалитету ваздуха

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

12.11.2026 10:21
Битно: О квалитету ваздуха
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о квалитету ваздуха. Ваздух загађен, упозорења константна, а рјешења ни на видику.

За „Битно” говоре: Проф. др Мирко Станетић, специјалиста пулмологије, проф. др Мирјана Делић Јовић, в.д. директора Института за заштиту и екологију Републике Српске и Душко Соломун, помоћник министра за екологију.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Драгана Божић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Драгана Божић

Више из рубрике

Без плана: Вил Робертс

Емисије

Без плана: Вил Робертс

22 ч

0
Битно: Обновљиви извори енергије

Емисије

Битно: Обновљиви извори енергије

1 д

0
Битно: О радно активним пензионерима

Емисије

Битно: О радно активним пензионерима

1 д

0
Бизнис план: Потенцијали домаће индустрије и пословни амбијент у Републици Српској

Емисије

Бизнис план: Потенцијали домаће индустрије и пословни амбијент у Републици Српској

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима