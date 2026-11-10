Битно: О радно активним пензионерима

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о радно активним пензионерима.
За „Битно” говоре: Младен Милић, директор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, Дамјан Шкипина, директор Завода за запошљавање Републике Српске, Загорка Колунија, радно активан пензионер и Радован Лужија, радно активан пензионер.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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