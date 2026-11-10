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Битно: О радно активним пензионерима

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Извор:

АТВ

10.11.2026 15:51
Битно: О радно активним пензионерима
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о радно активним пензионерима.

За „Битно” говоре: Младен Милић, директор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, Дамјан Шкипина, директор Завода за запошљавање Републике Српске, Загорка Колунија, радно активан пензионер и Радован Лужија, радно активан пензионер.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

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Тагови :

АТВ

Битно

Весна Азић

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