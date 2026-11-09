Извор:
АТВ
„Важно“ вечерас у 21 час и 21 минут о положају Срба у региону.
За „Важно“ говоре: Слободан Перић, адвокат и бивши министар у Влади Републике Српске Крајине,
Филип Фићовић, правник из Звечана, Лазар Стевић, новинар са Косова и Метохије и
Радован Грајић, помоћник в.д. директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Републике Српске.
Емисију „Важно“ уређује и води Весна Азић.
„Важно“ понедјељком у 21 час и 21 минут.
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