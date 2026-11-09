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Важно: Положај Срба у региону

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Извор:

АТВ

09.11.2026 15:05
Важно: Положај Срба у региону
Фото: атв

„Важно“ вечерас у 21 час и 21 минут о положају Срба у региону.

За „Важно“ говоре: Слободан Перић, адвокат и бивши министар у Влади Републике Српске Крајине,

Филип Фићовић, правник из Звечана, Лазар Стевић, новинар са Косова и Метохије и

Радован Грајић, помоћник в.д. директора Републичког секретаријата за расељена лица и миграције Републике Српске.

Емисију „Важно“ уређује и води Весна Азић.

„Важно“ понедјељком у 21 час и 21 минут.

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Тагови :

АТВ

Весна Азић

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