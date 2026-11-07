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Аграр: У фокусу пчеларство и шуме

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Извор:

АТВ

07.11.2026 11:11
Нови идент
Фото: АТВ

У новом издању 'Аграра' причамо о пчеларству. Пчелињаци су у фази мировања – истражујемо какви су приноси и квалитет меда у Лијевче пољу.

Убирају се посљедњи плодови на отвореном – Да ли су пољопривредници задовољни резултатима?

Причамо и о значају, стању и здрављу шума у Српској.

'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.

Емисију уређује и води Зорица Петковић.

'Аграр' недјељом у 8 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

АТВ

Agrar

Зорица Петковић

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