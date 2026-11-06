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Народ прича: Укијева чоколадна бајка

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Извор:

АТВ

06.11.2026 11:47
нови визуал народ прича
Фото: АТВ

Биљана ове суботе иде у Поточане надомак Прњавора и доноси причу која је спој мајчинске љубави, чоколадних делиција и породичног посла – откриће вам како је настала „Укијева чоколадна бајка“.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' суботом у 18 часова.

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Тагови :

АТВ

Народ прича

Биљана Стокић

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