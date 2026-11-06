Народ прича: Укијева чоколадна бајка

Извор:
АТВ
Биљана ове суботе иде у Поточане надомак Прњавора и доноси причу која је спој мајчинске љубави, чоколадних делиција и породичног посла – откриће вам како је настала „Укијева чоколадна бајка“.
Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.
Емисију уређује и води Биљана Стокић.
'Народ прича са Биљаном Стокић' суботом у 18 часова.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму