Logo

У првом плану: Радован Ковачевић

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

АТВ

07.11.2026 13:30
У првом плану: Радован Ковачевић

У новом издању емисије „У првом плану” гост је Радован Ковачевић, делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.

„У првом плану” одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' понедјељак у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

У првом плану

Драгана Рајић

Радован Ковачевић

Више из рубрике

нови визуал народ прича

Емисије

Народ прича: Укијева чоколадна бајка

1 д

0
У другом плану: Небојша Вукановић

Емисије

У другом плану: Небојша Вукановић

1 д

0
Битно: Епидемија заборављања и будућност мозга

Емисије

Битно: Епидемија заборављања и будућност мозга

2 д

0
На глобалном плану: Политички изазови, потрага за миром и поглед у будућност

Емисије

На глобалном плану: Политички изазови, потрага за миром и поглед у будућност

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима