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Ријечи и слике: Љубав и умјетност

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Извор:

АТВ

06.11.2026 19:46

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Ријечи и слике: Љубав и умјетност

„Ријечи и слике” америчка је романтична комедија-драма из 2013. године, у режији Фреда Шеписија.

Радња филма смјештена је у престижну приватну школу, гдје се сусрећу Џек Маркус, ексцентрични професор енглеског језика, и Дина Дел Санто, нова наставница умјетности и некадашња успјешна апстрактна сликарка. Њихов први сусрет обиљежен је међусобним надмудривањем и супротстављеним погледима на умјетност, а убрзо започињу расправу о томе шта има већу моћ, ријеч или слика. Своје надметање преносе и на ученике, подстичући их да кроз писање и сликање докажу вриједност сопственог умјетничког израза. Ипак, иза духовитих препирки и интелектуалних изазова крију се личне несигурности, разочарања и унутрашњи демони са којима се обоје суочавају. Док се њихово ривалство постепено претвара у привлачност, Џек и Дина откривају да умјетност, љубав и међусобно разумијевање могу бити пут ка новом почетку.

У главним улогама су Клајв Овен и Жилијет Бинош, а филм кроз њихове ликове истражује занимљиво питање: може ли једна слика изразити оно што хиљаде ријечи не могу?

„Ријечи и слике” недјеља у 22 часа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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