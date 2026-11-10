Бизнис план: Потенцијали домаће индустрије и пословни амбијент у Републици Српској

Извор:
АТВ
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У новом издању емисије „Бизнис план“ доносимо анализу тржишних кретања на свјетским и домаћим берзама, говоримо о потенцијалу домаће прехрамбене индустрије и пословном амбијенту у Републици Српској.
Анализирамо дешавања на свјетским берзама и тржишна кретања, и доносимо преглед пословања бањалучке берзе.
Говоримо и о потенцијалима домаће привреде, производњи и изазовима са којима се суочавају привредници.
Тим поводом представљамо и догађај који 12. новембра организују Привредна комора Републике Српске и Инвестиционо-развојна банка Републике Српске, а о његовом значају и активностима Коморе разговарамо са Гораном Рачићем, предсједником Привредне коморе Републике Српске.
„Бизнис план“ доноси приче о економији и привреди, али и људима који својим идејама, знањем и радом стварају нове пословне прилике. Пратићемо економска кретања и трендове у Српској, региону и свијету, говорити о томе како се они одражавају на привреду и шта значе за пословање и свакодневни живот. Представљаћемо успјешне домаће предузетнике, њихове пословне приче и искуства, али и оне који су тек на почетку и траже начин да своју идеју претворе у добар посао. Кроз разговоре са привредницима и стручњацима, извјештаје са економских форума и актуелне податке са тржишта, „Бизнис план“ тражиће одговоре на питања која су важна за привреду и њен даљи развој.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
„Бизнис план“ уторком у 20 часова и 10 минута.
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