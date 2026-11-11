Извор:
АТВ
„Битно”, вечерас у 21 час и 9 минута, о обновљивим изворима енергије.
Шта се улаже у обновљиве изворе енергије, које су кључне стратешке одлуке?
Како становници и предузећа разумију улогу произвођача-потрошача?
Које су предности и мане обновљивих извора енергије, колико су заиста „зелени” и које заблуде прате њихову примјену?
Гдје смо на путу енергетске транзиције и каква је будућност енергије?
За „Битно” говоре: Милан Баштинац, помоћник министра за електроенергетику у Министарству енергетике и рударства Републике Српске, проф. др Петар Гверо са Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Драган Остић, асистент за енергију и климатске промјене у Центру за животну средину, Амер Јерлагић, стручњак за енергетику и некадашњи директор ЈП „Електропривреда БиХ” и Јовица Сјеничић, предсједник УО Друштва за истраживање и заштиту биодиверзитета.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Андреа Јаглица.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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