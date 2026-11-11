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Битно: Обновљиви извори енергије

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Извор:

АТВ

11.11.2026 10:27
Битно: Обновљиви извори енергије
Фото: атв

„Битно”, вечерас у 21 час и 9 минута, о обновљивим изворима енергије.

Шта се улаже у обновљиве изворе енергије, које су кључне стратешке одлуке?

Како становници и предузећа разумију улогу произвођача-потрошача?

Које су предности и мане обновљивих извора енергије, колико су заиста „зелени” и које заблуде прате њихову примјену?

Гдје смо на путу енергетске транзиције и каква је будућност енергије?

За „Битно” говоре: Милан Баштинац, помоћник министра за електроенергетику у Министарству енергетике и рударства Републике Српске, проф. др Петар Гверо са Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Драган Остић, асистент за енергију и климатске промјене у Центру за животну средину, Амер Јерлагић, стручњак за енергетику и некадашњи директор ЈП „Електропривреда БиХ” и Јовица Сјеничић, предсједник УО Друштва за истраживање и заштиту биодиверзитета.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Андреа Јаглица.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Андреа Јаглица

Обновљива енергија

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