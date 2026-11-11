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Без плана: Вил Робертс

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Извор:

АТВ

11.11.2026 14:45
Без плана: Вил Робертс
Фото: атв

Амерички глумац Вил Робертс, који је у остварењу Кристофера Нолана „Опенхајмер” оживио лик генерала Џорџа К. Маршала, гост је емисије „Без плана”

Робертс иза себе има вишедеценијску глумачку каријеру током које је остварио бројне улоге, између осталог и у серијама „Луцифер” и „Студио сити”. Осим глуме, бави се и каскадерством, а може се похвалити и са два Гинисова рекорда.

У разговору са водитељем и уредником емисије Предрагом Ћурковићем открива занимљиве детаље из своје каријере, искуства из Холивуда, али и мање познате приче из приватног живота.

„Без плана” сриједом од 20 часова и 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

без плана

Предраг Ћурковић

Вил Робертс

Опенхајмер

Филм

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