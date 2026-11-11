Извор:
АТВ
Амерички глумац Вил Робертс, који је у остварењу Кристофера Нолана „Опенхајмер” оживио лик генерала Џорџа К. Маршала, гост је емисије „Без плана”
Робертс иза себе има вишедеценијску глумачку каријеру током које је остварио бројне улоге, између осталог и у серијама „Луцифер” и „Студио сити”. Осим глуме, бави се и каскадерством, а може се похвалити и са два Гинисова рекорда.
У разговору са водитељем и уредником емисије Предрагом Ћурковићем открива занимљиве детаље из своје каријере, искуства из Холивуда, али и мање познате приче из приватног живота.
„Без плана” сриједом од 20 часова и 30 минута.
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