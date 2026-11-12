Извор:
АТВ
Јунак познат као „малезијски тигар” , чију су причу генерације пратиле кроз књиге, стрипове, филмове и анимиране серије, враћа се на мале екране у новој италијанској продукцији, предвођеној турском глумачком звијездом Џаном Јаманом и популарним Едом Вествиком. Серија „Сандокан: Принц пирата” стиже на програм АТВ-а, доносећи савремену адаптацију чувеног романа Емилија Салгарија и ново, визуелно импресивно оживљавање приче о вођи који је постао један од књижевних симбола отпора колонијалној власти.
Радња серије смјештена је на Борнео у 19. вијеку. Сандокан живи као пират, непрестано се борећи за слободу своје посаде и сопствени опстанак. Раме уз раме са њим у борбама је вјерни пријатељ Јанез де Гомер. Међутим, један поход на британско упориште на острву Лабуан преокренуће Сандоканов живот и пред њега ставити битку много тежу од оне која подразумијева оружје. Тамо упознаје Маријану, кћерку британског конзула, познату као „бисер Лабуана“. Неочекивани сусрет покренуће низ догађаја који ће промијенити њихове животе, али и Сандокана суочити са изазовима који превазилазе пиратске авантуре и борбу за опстанак. На његовом путу наћи ће се и лорд Џејмс Брук, немилосрдни ловац на пирате, чије амбиције и осјећања према Маријани додатно усложњавају већ неизвјесну борбу.
Авантуре легендарног јунака Сандокана пратите сваке недјеље у 21 час.
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