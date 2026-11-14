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У првом плану: Ана Тришић Бабић

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Извор:

АТВ

14.11.2026 17:00

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У првом плану: Ана Тришић Бабић

У новом издању емисије „У првом плану” гост је Ана Тришић Бабић, директор Канцеларије за међународне сарадњу Републике Српске.

„У првом плану” одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

'У првом плану' понедјељак у 20 часова и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

У првом плану

Драгана Рајић

Ана Тришић Бабић

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