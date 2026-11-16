Битно: О формирању власти у Републици Српској

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о формирању власти у Републици Српској. Владајућа коалиција са снажном већином, опозиција пред новим изазовима.
Ко ће диктирати темпо, колико је чврст савез на власти и шта доносе наредне четири године?
За „Битно” говоре: Маја Векић, посланик СПС-а у Народној скупштини Републике Српске, Срђан Мазалица, посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске, Драган Милановић, посланик PSS-a у Народној скупштини Републике Српске и Милан Петровић, посланик СДС-а.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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