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Битно: О формирању власти у Републици Српској

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Извор:

АТВ

16.11.2026 18:05
Битно: О формирању власти у Републици Српској
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о формирању власти у Републици Српској. Владајућа коалиција са снажном већином, опозиција пред новим изазовима.

Ко ће диктирати темпо, колико је чврст савез на власти и шта доносе наредне четири године?

За „Битно” говоре: Маја Векић, посланик СПС-а у Народној скупштини Републике Српске, Срђан Мазалица, посланик СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске, Драган Милановић, посланик PSS-a у Народној скупштини Републике Српске и Милан Петровић, посланик СДС-а.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Весна Азић

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