Аутор:АТВ редакција
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Република Српска има снажне институције, стабилност и јасну вољу да иде напријед, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Наша снага је у јединству и повјерењу народа, а наш задатак је да чувамо мир, јачамо Српску и обезбиједимо бољи и сигурнији живот свим њеним грађанима", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Република Српска има снажне институције, стабилност и јасну вољу да иде напријед. Наша снага је у јединству и повјерењу народа, а наш задатак је да чувамо мир, јачамо Српску и обезбиједимо бољи и сигурнији живот свим њеним грађанима.
Присуствовао сам пријему поводом инаугурације предсједника Републике Српске Саве Минића.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 17, 2026
Додик је присуствовао пријему поводом инаугурације предсједника Републике Српске Саве Минића.
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