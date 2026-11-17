Аутор:АТВ редакција
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Загађење ваздуха током сезоне гријања представља озбиљан ризик за здравље грађана, а посебно су угрожене бебе и дјеца. Њихов респираторни систем још се развија, због чега су осјетљивији на штетне материје из ваздуха.
Подаци Свјетске здравствене организације указују на то да изложеност загађеном ваздуху може имати озбиљне посљедице по здравље најмлађих, повећати ризик од респираторних инфекција и погоршати постојеће здравствене проблеме.
Током дана када је загађење изражено, родитељима се савјетује да ограниче боравак дјеце на отвореном, избјегавају шетње у близини саобраћајница и других извора загађења, као и да редовно прате извјештаје о квалитету ваздуха.
Посебно је важно да родитељи прате дневне вриједности загађења и шетњу са бебом планирају у дијелу дана када је ваздух најчистији, преноси Кликс.
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