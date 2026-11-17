Аутор:АТВ редакција
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Пшенично зрно у хришћанству симбол је вјечног живота, смрти и васкрсења, јер када се сије, оно умире и клија, али из њега се рађа нови живот који доноси стотруки род.
Славско жито се припрема и приноси у славу Божију, у част светитеља који се слави, за здравље и напредак дома и његових укућана, као и за покој душа свих предака тог дома.
Свијет
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Након резања колача, жито се прво служи домаћину, а затим и свим укућанима. Потом се служе гости, а свако ко дође на славу најприје се послужује славским житом.
Жито најчешће служи домаћица или дјевојка у кући, кћерка или унука, и то на сљедећи начин: домаћица принесе жито госту, који устане, прекрсти се, окрене према домаћину и домаћици, честита славу и узме жито, након чега се поново прекрсти и сједне.
Житом се прво служе старији, па млађи. Послужавник са житом стоји поред славске свијеће док траје слава. Уколико жита преостане, након завршетка славе даје се дјеци или се оставља за дјецу присутних гостију.
Састојци:
* 500 г пшенице бјелије
* 400 г шећера
* 400 г мљевених ораха
* ванилин шећер
* једна кафена кашичица мускатног орашчића
Сцена
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Пшеницу прво очистите од каменчића и кукоља, ставите је у посуду и прелијте водом да преноћи.
Сутрадан потопљено жито исперите у неколико вода и добро скувајте у експрес-лонцу.
Када је пшеница скувана, оставите је да се мало охлади. Када достигне собну температуру, проциједите је, али је немојте испирати како би задржала пшенични скроб.
Док је жито још топло, самељите га у блендеру, водећи рачуна да пшеница остане крупније самљевена и задржи волумен.
Још млаку самљевену пшеницу помијешајте са мљевеним орасима, додајте кесице ванилин шећера и мускатни орашчић по укусу. Све добро измијешајте рукама и прстима, а затим добијену смјесу ставите у плитку чинију и обликујте.
Друштво
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На крају славско жито поспите мљевеним орасима. Можете га украсити тако што ћете на врху направити рељеф у облику крста или додати шлаг, воће и друге украсе по жељи. преноси ГласСрпске.
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