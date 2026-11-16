Ово дрво је најгоре за гријање - упозорава димњачар

Аутор:АТВ редакција
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У појединим улицама изгубили су и до 90 одсто посла на гасним потрошачима, а све је мање и младих који се желе бавити димњачарством.
Занимање које је некад подразумијевало много више посла у домаћинствима и предузећима данас се суочава с великим промјенама због модернизације система гријања.
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То најбоље зна Горан Трубеља, који већ више од 30 година ради као димњачар. Иако признаје да се опсег посла знатно смањио, а тиме и примања, своје занимање и даље обавља с једнаким жаром и вољом као на почетку, пише "Подравски.хр".
"Сматра се да је све прљаво, омаловажава се та струка, а у ствари је разноврстан посао, јер свака кућа је другачија, сваки објекат је другачији. Разговарамо с људима, ми смо им одмах и психолози, правимо им друштво. Имамо пуно старијих домаћинстава и људи воле да им се дође, мало поразговара и наравно направи посао. Мени је занимљиво и ја га још увијек волим радити. Штета што младе то не занима, ваљда је потцијењена струка", говори Горан који је димњачарски посао заволио још као дјечак.
Током љета помагао је оцу који је такође био димњачар, иако није вјеровао да ће се и син одлучити за исто занимање.
Горана је, међутим, посао одмах привукао. Свидјело му се што није везан уз једно мјесто, што се много креће и борави на свјежем ваздуху, али највише га је освојила комуникација с људима.
Посебно му је занимљиво било што је као димњачар могао улазити и у објекте у које иначе не може свако, а посла је била преко главе. Данас су околности битно другачије.
Најтежи је период од прољећа до почетка сезоне гријања, када посла нема толико као током хладнијих мјесеци. Тада се обављају одређена мјерења, међу којима је и контрола рада ложишта.
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С почетком сезоне гријања обвеза је више, али Горан истиче да ниједан радни дан није једнак. С плинским димњацима углавном има мање посла, док они на крута горива, посебно дрва, захтијевају више времена и рада.
Промијенили су се и услови у којима димњачари раде јер су домаћинства данас друкчије уређена него некада.
"Ту су и припреме и чишћење. Домаћинства су сад сређена, то не значи да прије нису била, али сад је то све модерно сређено и уређено, паркети, намјештај, мора се све заштитити да не дође до некакве штете и пуно времена се губи на то. Прије су биле зидане пећи, дошли сте, направили сте посао, госпође нису биле увријеђене ако се мало напрашило, такав је систем гријања био", присјећа се Горан.
Иако се посао током деценија знатно промијенио, однос с људима остао је оно што га највише весели. Каже да га домаћини редовно срдачно дочекују, а посебно му је драго што га не доживљавају као сметњу, него као добродошлог госта.
Димњачари се традиционално повезују са срећом, а Горан се и данас често сусреће с људима који се при његову доласку хватају за дугмад.
"Симпатично ми је како ме љубазно дочекају, увијек сам добро дошао гост, а не некаква сметња. Често се хватају за дугмад, задњих година све више, а госпође кажу да им носим срећу", говори Горан којем управо такви сусрети дају додатну вољу за рад.
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Током више од три деценије рада доживио је и бројне необичне ситуације. Посебно памти једну велику котловницу с високим и широким димњаком из којег је спашавао двије мале сове. Али, животиње нису једино што је проналазио у димњацима.
Након грађевинских радова знао је наилазити на цигле, летве, па чак и чекиће који су мајсторима током посла склизнули из руку. Свакодневица димњачара укључује и суочавање са грешкама које могу имати озбиљне посљедице.
Једна од најчешћих, упозорава Горан, повезана је с дрвима за гријање. Људи их често не набаве довољно рано па током сезоне гријања ложе влажна и недовољно сува дрва.
Због тога се у димњацима стварају наслаге смоле које повећавају опасност од пожара. Ипак, димњачари данас имају модерније уређаје којима могу уклањати такве наслаге и ријешити проблем прије него што дође до запаљења.
Горан каже да је управо захваљујући таквим могућностима пожара димњака мање него некада. Као још један проблем издваја све чешће претварање викендица у објекте за живот. Димњаци ту често нису прилагођени свакодневном гријању јер су првобитно били намијењени повременом кориштењу. Када се у таквим објектима почне трајно живјети, а одржавање се занемари, повећава се и опасност од пожара. Поједини власници једноставно забораве на одржавање димњака те након дужег периода поново почну ложити без претходног прегледа. Важно је на вријеме препознати знакове да нешто није у реду.
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Код димњака на крута горива проблеми се могу одразити враћањем дима у просторију, слабим пропухом, неправилним сагоријевањем или јаким зачађивањем стакла на пећи. Код плинских потрошача потешкоће је теже примијетити, а највећу опасност представља угљен моноксид, гас без мириса и окуса који може изазвати тешко тровање.
"Ако се ствара угљен моноксид и враћа се у простор, то се не осјети, он нема мириса ни окуса, али човјек се осјећа поспано, слаткасто у устима, по томе може видјети да му нешто није добро. Само, то треба спријечити, а не да буде касно. Мора се прегледати димњак прије сезоне, треба се очистити, сервисирати потрошаче да нема проблема", упозорава Горан, наглашавајући колико је важно редовно одржавање димњака и уређаја за гријање.
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