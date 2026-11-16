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Ако још нисте укиселили купус, изаберите један од ова два дана да то урадите

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АТВ редакција
16.11.2026 17:27

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Ако још нисте укиселили купус, изаберите један од ова два дана да то урадите
Фото: Youtube/ screenshot/ Add, Mix, Bake!

Ако још нисте припремили кисели купус за зиму, према старом народном вјеровању постоје два датума у новембру која се сматрају посебно повољним за овај посао. Наше баке су често обраћале пажњу на Мјесечеве мијене приликом припреме зимнице, а тај обичај задржао се до данас.

Сезона кисељења купуса увелико траје, а многи већ припремају бурад за омиљену зимницу без које је тешко замислити сарму, подварак и друга традиционална јела. Ипак, према народном предању, није свеједно када се купус ставља на кисељење.

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Која два дана се сматрају најбољим?

Према традиционалном календару који се помиње у народним вјеровањима, најповољнији периоди за кисељење купуса у новембру 2026. године јесу од 3. до 7. новембра, као и 27. и 28. новембар. Пошто је први период већ прошао, преостају управо ова два датума.

Вјерује се да је опадајући Мјесец погодан за припрему киселог купуса, док се дани младог и пуног Мјесеца традиционално избјегавају. Важно је, међутим, нагласити да не постоје научни докази да Мјесечеве мијене утичу на успјешност ферментације.

Шта је заиста важно да купус остане хрскав?

Без обзира на датум, неколико правила може да направи велику разлику. Најприје треба одабрати здраве, чврсте главице купуса. Важно је и да количина соли буде правилно одмјерена, умјесто да се додаје одока.

Купус треба да буде потопљен у саламури, а температура просторије у којој се кисели мора да буде одговарајућа и што стабилнија. Ако припремате сјецкани купус, трудите се да тракице буду приближно једнаке дебљине како би се равномјерно укиселиле.

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Стари обичај или провјерена правила?

Многе породице и данас поштују датуме које су им препоручивале баке, па кисељење купуса планирају према лунарном календару.

Ипак, за добар кисели купус пресудни су квалитет главица, правилна количина соли и услови ферментације, а не датум у календару.

Зато, ако желите да испоштујете традицију, можете да изаберете 27. или 28. новембар, али немојте занемарити основна правила припреме зимнице, преноси ЖенаБлиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

кисели купус

купус

салата

Зимница

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