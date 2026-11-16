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Познати адвокат завршио иза решетака: Направио хаос

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АТВ редакција
16.11.2026 18:48

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

У затвору на сплитским Билицама завршио је познати адвокат из Сплита након што је ухапшен око 4 сата ујутро у Трогиру како управља аутомобилом док има забрану вожње.

Уз то му је измјерено 1,9 промила алкохола у крви.

Када је покушао побјећи са мјеста заустављања, дошло је до употребе средстава присиле полиције. По хитном је поступку приведен на суд, а већ је прије осуђиван због вожње под утицајем алкохола.

Одлуком суда смјештен је у установу у којој су редовни станари бројни његови клијенти. Они незадовољни вијест о новом госту су у реалном времену проширили изван зидова затвора.

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Колеге из струке иза леђа му од почетка каријере дају надимке у стилу "енфант терибл". Великим дијелом је на то утицало што се у њему, ни с много маште, није могао видјети прототип сувопарног правника.

Полицајци су га зауставили у ноћи са недјеље на понедјељак у 4 сата, у Трогиру, у Улици кнеза Трпимира.

"Обављеним провјерама утврђено је да је мушкарац управљао возилом иако му је возачка дозвола укинута и одузета, с извршношћу рјешења од маја 2025. године, а прије поновног стицања права на управљање моторним возилима", поручили су из полиције, преноси "Слободна Далмација".

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Тагови :

Адвокат

Сплит

хапшење

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