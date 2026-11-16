Logo

Америчка Амбасада упозорила своје грађане: Могуће терористичке пријетње током празника

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
16.11.2026 18:58

Коментари:

0
Ротација или спин је кружно кретање објекта око централне осе. Равна фигура може да се ротира било у смјеру казаљке на сату или супротно од казаљке на сату око окомите централне осе која пресеца било где унутар или изван фигуре. Чврста фигура има бесконачан број могућих централних оса и праваца ротације.
Фото: Pixabay/geralt

Америчка Амбасада у Бугарској данас је објавила упозорење за своје држављане на могућу терористичку пријетњу током предстојећих празника.

"Пошто се празници приближавају, амерички држављани треба да буду опрезни. Велика окупљања и јавна дешавања могу да представљају шансу за терористичке групације и криминалце", наводи се у саопштењу дипломатске мисије.

хапшење, лисице

Регион

Познати адвокат завршио иза решетака: Направио хаос

У саопштењу се истиче да би усамљени терористи могли да изврше нападе без претходног упозорења на разне туристичке локације, пијаце, саобраћајне чворове и богомоље, преноси Срна.

Амбасада такође упозорава на могуће проблеме током одласка Американаца у Европу и указује на недавне штрајкове и демонстрације широм Старог континента, те низ бомбашких пријетњи према цивилном ваздухопловству.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бугарска

Терористички напад

Упозорење

Коментари (0)

Прочитајте више

предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Нема притисака због којих бисмо пристали на рјешења која су на штету Српске

2 ч

3
Новац, плаћање

Друштво

Добили рок: Родитељи у дијелу БиХ могу остати без субвенција

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Србија

Мушкарци из Бангладеша ухапшени на граничном прелазу: Покушали да унесу 40.000 евра

2 ч

0
Полиција знак Стоп, такозвано полицијско лизало

Регион

Возаче чека ''лизалица'': Хрватска појачала контроле на границама

3 ч

0

Више из рубрике

Оптужена Линдзи Кленси гледа према пороти након што је судија Вилијам Саливан у петак, 4. септембра 2026. године, прогласио поништење суђења Кленси за убиство у Плимуту, у Масачусетсу.

Свијет

Познато када почиње ново суђење Линдзи Кленси: Убила троје дјеце

4 ч

0
Сусрет Путина и Сија у Кини

Свијет

Ушаков: Путин и Си разговараће на маргинама самита АПЕК-а

5 ч

0
Пад Мајкрософт сервиса повезан са тровањем 15 гостију хотела у Њемачкој

Свијет

Пад Мајкрософт сервиса повезан са тровањем 15 гостију хотела у Њемачкој

8 ч

0
Здравствени радник узима узорак крви од пацијента прије него што му да дозу вакцине „Тумаини“ против вируса еболе, у провинцији Итури, у Конгу, у петак, 23. октобра 2026. године.

Свијет

Број умрлих од еболе достигао 5.568

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима