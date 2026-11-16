Америчка Амбасада упозорила своје грађане: Могуће терористичке пријетње током празника

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Америчка Амбасада у Бугарској данас је објавила упозорење за своје држављане на могућу терористичку пријетњу током предстојећих празника.
"Пошто се празници приближавају, амерички држављани треба да буду опрезни. Велика окупљања и јавна дешавања могу да представљају шансу за терористичке групације и криминалце", наводи се у саопштењу дипломатске мисије.
Регион
Познати адвокат завршио иза решетака: Направио хаос
У саопштењу се истиче да би усамљени терористи могли да изврше нападе без претходног упозорења на разне туристичке локације, пијаце, саобраћајне чворове и богомоље, преноси Срна.
Амбасада такође упозорава на могуће проблеме током одласка Американаца у Европу и указује на недавне штрајкове и демонстрације широм Старог континента, те низ бомбашких пријетњи према цивилном ваздухопловству.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч3
Друштво
2 ч0
Србија
2 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму