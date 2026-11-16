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Добили рок: Родитељи у дијелу БиХ могу остати без субвенција

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АТВ редакција
16.11.2026 18:51

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Новац, плаћање
Фото: ЦБ БиХ

Корисници права на субвенцију за вртић у Тузланском кантону који још нису потписали уговоре о додјели средстава имају рок до четвртка, 26. новембра, да то учине.

Из Министарства образовања и науке ТК упозоравају да ће они који пропусте наведени рок изгубити право на субвенцију.

Позив се односи на кориснике којима је одобрено субвенционисање боравка дјеце у предшколским установама на подручју Тузланског кантона, а који до сада нису завршили поступак потписивања уговора.

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Према Програму субвенционисања боравка дјеце у предшколским установама, потписивање уговора је обавезан услов за остваривање овог права. Корисници који уговор не закључе до предвиђеног датума неће моћи користити одобрену финансијску подршку.

Уговори се могу потписати у просторијама Министарства образовања и науке Тузланског кантона сваког радног дана, од 7:30 до 16 сати.

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Из Министарства су позвали све кориснике који још нису потписали уговоре да то учине на вријеме како не би остали без субвенције за вртић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

субвенције

Тузлански кантон

Вртић

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