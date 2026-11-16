Добили рок: Родитељи у дијелу БиХ могу остати без субвенција

Аутор:АТВ редакција
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Корисници права на субвенцију за вртић у Тузланском кантону који још нису потписали уговоре о додјели средстава имају рок до четвртка, 26. новембра, да то учине.
Из Министарства образовања и науке ТК упозоравају да ће они који пропусте наведени рок изгубити право на субвенцију.
Позив се односи на кориснике којима је одобрено субвенционисање боравка дјеце у предшколским установама на подручју Тузланског кантона, а који до сада нису завршили поступак потписивања уговора.
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Према Програму субвенционисања боравка дјеце у предшколским установама, потписивање уговора је обавезан услов за остваривање овог права. Корисници који уговор не закључе до предвиђеног датума неће моћи користити одобрену финансијску подршку.
Уговори се могу потписати у просторијама Министарства образовања и науке Тузланског кантона сваког радног дана, од 7:30 до 16 сати.
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Из Министарства су позвали све кориснике који још нису потписали уговоре да то учине на вријеме како не би остали без субвенције за вртић.
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