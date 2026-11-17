Аутор:АТВ редакција
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Губитак члана породице или блиске особе доноси дубоку тугу, али и бројне практичне недоумице. Међу њима је и питање шта урадити са стварима преминулог. Док се у народу преносе вјеровања да предмети чувају енергију власника, одлука о томе шта задржати, поклонити или склонити веома је лична и свако је доноси својим темпом.
У народним предањима издваја се седам група предмета покојника са којима, према тим вјеровањима, треба поступати посебно пажљиво. Одлука о томе шта ћете сачувати као успомену ипак зависи од ваших осјећања и потреба.
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Одјећа и постељина које је преминула особа користила током посљедњих дана могу сачувати познате мирисе и пробудити болна сјећања на период болести. Ако вам ти предмети тешко падају, можете их склонити док не будете спремни да одлучите шта ћете са њима, пише Жена Блиц.
Чисту и очувану гардеробу можете поклонити у хуманитарне сврхе, а поједине комаде задржати као успомену. Исто важи за постељину и душеке: одлуку донесите према њиховом стању и сопственим потребама. Нема потребе да журите нити да се одричете ствари које вам пружају утјеху.
Према народном вјеровању, метал и драго камење чувају енергију особе која их је носила. Сатови, прстење и ланчићи, међутим, често имају посебну емотивну вредност и преносе се као породично наслијеђе. Ако у вама буде тугу или нелагоду, можете их привремено одложити. Када ћете их поново носити, зависи искључиво од ваших осјећања.
Уколико желите да их сачувате за будуће генерације, можете их одложити у кутију док не осјетите да сте спремни да их поново узмете у руке. Некима утјеху пружа и освјештавање, у складу са личним вјерским увјерењима. Ако желите да их очистите, начин чишћења прилагодите материјалу, јер вода може оштетити поједине сатове и накит.
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Огледала у многим традицијама имају посебну симболику, а у појединим срединама сачуван је и обичај њиховог прекривања након смрти укућана. Вјеровање да стакло памти тешке тренутке дио је народних предања.
Ако вас огледало из собе преминуле особе подсјећа на период болести и буди болна осјећања, можете га премијестити или замијенити. Таква промена некоме може пријати, али нема потребе да га уклањате ако вам његово присуство не смета.
Лијекови и медицинска опрема које је преминула особа користила могу пробудити болна сјећања на период болести. Ако вам њихово присуство тешко пада, можете их склонити док не одлучите шта ћете са њима.
Исправна помагала која породици више нису потребна можете понудити установама или удружењима, уз претходну провјеру да ли прихватају такве донације. За лијекове који су остали иза преминулог распитајте се у апотеци о безбједном одлагању. Немојте их користити на своју руку нити давати другима.
Фотографије драгих особа могу пружити утјеху, али и пробудити болна сјећања, нарочито ако су настале током тешке болести. Ако вам је тешко да их свакодневно гледате, можете их сачувати у породичном албуму, а на видно место ставити слику која вас подсјећа на лијепе заједничке тренутке.
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Према народном веровању, фотографије покојника из периода болести носе лошу енергију.
Нема правила о томе које фотографије треба изложити. Бирајте оне које вам значе и уз које се осјећате пријатно, без притиска да било коју успомену склоните прије него што будете спремни.
У народним предањима ципеле и папуче симболизују животни пут, па се у појединим срединама вјерује да обућу преминулог не треба поклањати нити носити.
За укућане ови предмети могу имати посебну емотивну вриједност или будити болна сјећања. Одлуку о томе да ли ћете их сачувати, поклонити или уклонити донесите када будете спремни, у складу са својим осјећањима и стањем обуће.
Ако је преминула особа изразила жељу да њени дневници, писма или личне биљешке буду уништени, поштовање те жеље начин је да сачувате њену приватност. Разумљива је потреба да кроз записане ријечи задржите осјећај блискости, али важно је уважити границе које је поставила за живота.
Прије него што било шта уклоните, одвојите личне записе од докумената који могу бити потребни за оставински поступак или друге обавезе.
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Када будете спремни да средите ствари преминуле особе, пажњу можете посветити и простору. Провјетравање, чишћење, свјеже цвијеће или понеки нови детаљ могу допринијети пријатнијем амбијенту.
За чување, поклањање или уклањање ствари не постоје строги рокови. Пратите сопствени осјећај и дајте себи времена. Предмети могу бити драгоцејне успомене, а одлука да их задржите или се од њих растанете не мијења љубав према особи коју сте изгубили.
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