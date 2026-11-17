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Фотографија питона који излази из шоље у тоалету у италијанском градићу Осиму изазвала је дводневну потрагу за рептилом док није утврђено да ју је деветогодишњи дјечак направио помоћу вјештачке интелигенције.
Ватрогасци из Осима су стигли по позив у стан у насељу Кастелфилдардо, гдје је снимљена фотографија змије како излази из шоље, али пошто нису пронашли рептила, закључено је да је стан напустио кроз отворен прозор.
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Током наредног дана ангажована је и полицијска јединица задужена за заштиту егзотичних врста животиња.
Потрага је отказана након пажљивије провјере фотографије, приликом чега је утврђено да је створена помоћу вјештачке интелигенције.
Дјечак, који је првобитно послао фотографију одраслим особама, признао је да је користио програм вјештачке интелигенције да направи слику питона како излази из тоалета, преноси Срна.
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Власти су саопштиле да, с обзиром на дјечакову старосну доб, неће бити поднесена пријава.
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