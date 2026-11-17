Аутор:АТВ редакција
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Томас Маркл Старији, отац војвоткиње од Сасекса Меган Маркл, оптужен је на Филипинима због наводног посједовања материјала који приказује сексуално злостављање дјеце, преносе медији.
Филипинска национална полиција (ПНП) поднијела је три оптужнице против 82-годишњег оца супруге принца Харија. Двије оптужбе односе се на нуђење, дистрибуцију, продају, извоз или увоз било које врсте материјала који приказује сексуално злостављање или експлоатацију дјеце, док се трећа односи на посједовање таквог садржаја.
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Ово није први пут да се Томас Маркл суочава са сличним оптужбама. Раније овог мјесеца, у Сједињеним Америчким Државама оптужен је за посједовање материјала који приказује сексуално злостављање дјеце, након што је лист „Сан“ објавио наводе против њега.
Томас Маркл је и раније негирао све оптужбе које су изнијете против њега. Важно је нагласити да је ријеч о оптужбама, а не о правоснажној пресуди.
Томас Маркл (82), поново се нашао иза решетака након што је прекршио услове кућног притвора и сам уклонио електронску наногицу за надзор. Његов потез изазвао је брзу реакцију америчких власти, које су га убрзо пронашле и привеле. Сада ће наставак судског поступка чекати у притвору, преноси Курир.
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Према информацијама које је изнио први помоћник америчког државног тужиоца Бил Исајли, Маркл је уређај за електронски надзор уклонио у уторак, 10. новембра, око 1.45 сати ујутро по локалном времену. Након што је утврђено да је прекршио услове пуштања на слободу, полиција је покренула потрагу и поново га ухапсила.
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