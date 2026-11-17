Аутор:АТВ редакција
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Кандидат за предсједника Француске Марин ле Пен изјавила је да ће одустати од пензионе реформе предсједника Емануела Макрона, што би омогућило раније пензионисање више стотина хиљада радника.
Ле Пенова, која у анкетама води у трци за побједу на предсједничким изборима, најавила је и оснивање новог пензионог фонда од 900 милијарди евра.
Она настоји да убиједи инвеститоре да је у стању да уравнотежи једно од својих најпопуларнијих обећања са обећањима о успостављању реда у јавним финансијама.
"За оне који се питају да ли ће француски социјални модел и даље постојати када се пензионишу, чула сам их. Ова реформа је обећање за будућност и чин вјере у француски модел", рекла је Ле Пенова на конференцији за новинаре.
Она је додала да ће се стотине хиљада радника пензионисати двије до три године раније у односу на оно што је предвиђено Макроновом реформом.
Пензије су највећа ставка јавне потрошње у Француској која би требала да достигне више од 430 милијарди евра сљедеће године.
Неколико узастопних влада покушало је да обузда издвајања за пензије без изазивања жестоког противљења јавности, преноси Срна.
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