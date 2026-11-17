Аутор:АТВ редакција
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Пољска ће замрзнути цијене гаса за домаћинства на садашњем нивоу да би ублажила притиске који произлазе из ситуације у Ормуском мореузу, изјавио је пољски премијер Доналд Туск.
Влада је раније овог мјесеца саопштила да планира да финансира мјеру из пореза на увоз гаса, јер су цијене горива достигле највиши ниво у више од годину дана.
"Такве цијене би биле неприхватљиве са становишта живота пољских породица", рекао је Туск на сједници Владе.
Он је додао да ће цијена бити замрзнуте на нивоу од 197,29 злота /45 евра/ по мегават-сату, колико домаћинства тренутно плаћају.
Туске је рекао да Влада, такође, разматра начине за ублажавање посљедица раста цијена електричне енергије да би Пољаци могли да преживе зиму "без цјеновних шокова", преноси Срна.
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