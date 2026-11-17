Аутор:АТВ редакција
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Два танкера наишла су на мине у Ормуском мореузу, саопштено је из прес-службе Револуционарне гарде Ирана.
У саопштењу се наводи да се ради о супертанкеру који је превозио више од два милиона барела нафте и броду који је превозио течни гас, пренио је ТАСС.
Према наводима Гарде, супертанкер је наишао на мину у западном дијелу мореуза, док се друго пловило кретало јужном рутом. Пловила су пратили амерички ловци и друге летјелице, преноси Срна.
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