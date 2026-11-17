Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Танкер за течни нафтни гас потонуо је у близини бугарске обале у Црном мору, а у току је акција потраге и спасавања посаде, саопштено је из бугарског Министарства одбране.
Брод који плови под либеријском заставом "Гас хаски" упутио је позив у помоћ рано јутрос.
Танкер је касније потонуо на око 80 километара од бугарског приобалног града Бјале, наводи се у саопштењу, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму