Аутор:АТВ редакција
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Велики лук руског Кримског моста срушио се у воду након украјинског ракетног напада који се догодио око поноћи између 16. и 17. новембра, што је представљало нови удар на важну руску војну и транспортну везу која повезује Крим са копненим дијелом Русије.
Руски лидер Крима Сергеј Аксјонов објавио је да је саобраћај преко моста обустављен око поноћи по московском времену, позивајући становнике и туристе да избјегавају путовање ка њему. Није открио размјере штете.
Отприлике у исто вријеме, украјински канали за праћење објавили су да су четири крстареће ракете погодиле мост, од којих је једна погодила његов лук, дуг 227 метара, у централном дијелу конструкције и срушила га у воду.
Антон Герашченко, савјетник украјинског министра унутрашњих послова, рекао је да су украјинске снаге у нападу користиле ракету ФП-5 „Фламинго“.
На друштвеним мрежама објављен је видео-снимак на којем је, како се наводи, забиљежен тренутак украјинског напада на Кримски мост.
Како преноси Телеграм канал „Егзиленова плус“, удар је био усмјерен директно на лук конструкције моста. На снимку се види тренутак поготка овог дијела објекта.
Руски ратни блогери такође су пријавили озбиљну штету. Проруски блогер Борис Рожин тврдио је да су се срушили распон моста и лук његовог друмског дијела.
Пријављени напад догодио се мање од једног дана након још једног украјинског напада дроновима на овај прелаз.
Почетком 16. новембра украјинске снаге су наводно лансирале око 100 дронова на мост. Према писању руског медија „Маш“, бојева глава једног дрона погодила је десни лук на кримској страни, узрокујући нагињање конструкције за око 15 степени.
Снимци које су објавили руски државни медији приказују видљиво нагињање и деформацију лука.
Украјински канали за праћење објавили су и сателитске снимке на којима се виде оштећења коловоза на најмање двије локације, као и могућа деформација лука моста.
Кремљ је штету окарактерисао као „мању“. Ипак, саобраћај је остао обустављен више од 16 часова, прије него што је дјелимично настављен у супротном смјеру.
Керчки трајект преузео је највећи дио саобраћаја између Крима и Краснодарског краја.
Керчки мост, дуг 19 километара, представља важну руту за снабдијевање која повезује Русију са њеним снагама на Криму и југу Украјине.
Украјинске снаге циљале су овај прелаз три пута од почетка руске инвазије великих размјера, у нападима у октобру 2022, јулу 2023. и јуну 2025. године.
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