Аутор:АТВ редакција
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Папу Лава XIV погодила је у око бројаница коју је бацио један вјерник док се поглавар Римокатоличке цркве возио папамобилом улицама Лиме, главног града Перуа.
Бројаница, бачена из масе људи који су поздрављали папу, ударила га је у око, због чега се од бола ухватио за лице.
Видео-снимак јучерашњег инцидента приказује папу како потом трља погођено око.
Бројаница се састоји од 59 перлица, распећа и централног медаљона. Користи се за основне римокатоличке молитве, укључујући молитву Господњу, Здраво Маријо и Апостолско вјеровање.
„Дејли телеграф“ наводи да је 71-годишњи папа био на путу ка мјесту одржавања опроштајне мисе у ваздухопловној бази Лас Палмас, посљедњег дана 12-дневне турнеје по Јужној Америци.
Око милион људи присуствовало је посљедњој папиној миси у Перуу, земљи коју је Лав XIV описао као своју другу отаџбину.
Његова турнеја обухватила је Уругвај и Аргентину, али је посјета Перуу била посебно значајна.
Папа је провео скоро 20 година у тој земљи, укључујући деценију у сјеверном граду Чиклајо, гдје је служио као пастор познат под именом Падре Роберто.
Иако је рођен у Чикагу, папа је провео четири деценије путујући и живећи у Перуу, након што је тамо стигао 1985. године као 29-годишњи августински мисионар.
Он је први амерички папа и први поглавар Римокатоличке цркве који има перуанско држављанство.
У понедјељак су десетине хиљада Перуанаца дошле да га поздраве. Многи су носили транспаренте у његову част, а папа је шест од 12 дана боравка у региону посветио посјети Перуу.
Британски лист наводи да је папа показао изузетну издржљивост током путовања, с обзиром на то да је 13. октобра оперисан због рака плућа.
У Аргентини је Лав XIV оштро критиковао Хавијера Милеија, десничарског предсједника те земље, због мјера штедње и смањења социјалних програма.
„Економија мора да буде у служби народа, а не да људи буду у служби економије“, казао је папа.
(Курир)
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