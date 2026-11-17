Аутор:АТВ редакција
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Више десетина лица повријеђено је када су се два путничка воза сударила у близини главне жељезничке станице у Прагу, саопштиле су чешке службе за хитне интервенције.
Портпарол службе спасавања рекао је да је већина задобила лакше повреде, али је неколико особа у тежем стању, преноси агенција ЧТК.
Повријеђени су превезени у болницу.
Из ватрогасне службе саопштено је да се судар догодио на мосту изнад прометне улице Зајферт у близини станице. Полиција, ватрогасци и екипе хитне помоћи су на лицу мјеста.
Všechny složky IZS zasahují u srážky dvou vlaků u Hlavního nádraží na přemostění se Seifertovou ulicí v Praze 3. Na místě je několik zraněných osob. https://t.co/33NUSn7zjI— Policie ČR (@PolicieCZ) November 17, 2026
Саобраћај на кључној жељезничкој рути у главном граду Чешке је обустављен, а возови на осталим линијама преусмјерени су на друге станице, на којим су путници могли да пређу у метро.
Према првим информацијама, возови су се сударили при малој брзини јутрос око 7.00 часова.
Министар саобраћаја Иван Беднарик описао је судар као веома озбиљан инцидент и рекао да је у току истрага о узроцима и околностима, преноси Срна.
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