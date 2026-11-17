Аутор:АТВ редакција
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Федерални министар унутрашњих послова Рамо Исак данас је у Општинском суду у Жепчу негирао кривицу за насилничко понашање, односно за кривично дјело угрожавање безбједности, за шта га терети Тужилаштво Зеничко-добојског кантона.
Исак тврди да кантонално тужилаштво прије подизања оптужнице није саслушало ни његове пратиоце, нити изузело снимке надзорних камера с мјеста наводног догађаја.
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''Овдје се не ради о мојој пријетњи, него о пријетњи која је упућена мени, у присуству моје пратње. Моји пратиоци су откуцали службену забиљешку и обавијестили тужилаштво. Ја сам у тужилаштву саслушан у својству оштећене особе и одједном путем медија сазнајем да је против мене подигнута оптужница'', рекао је Исак медијима.
Према његовим ријечима, да је тужилаштво урадило посао како треба, видјело би да се то није десило.
Тужилаштво Зеничко-добојског кантона терети Исака да је у јануару 2025. године преко заједничког пријатеља поручио Е.Р. из Жепча да ће га "поломити", преноси Срна.
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Исаков адвокат тврди да се оптужница заснива на исказу једне особе која је раније осуђена за давање лажног исказа, пренијели су федерални медији.
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