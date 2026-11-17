Аутор:Огњен Матавуљ
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Словенац Доријан Куколај (20) из Крања оптужен је за превару Ђ.С. клијента ”НЛБ банке” из Бањалуке коме је са приватног и пословног рачуна ”скинуо” 20.119 марака.
Оптужницу је подигло Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци које Куколају на терет ставља да је починио кривично дјело преваре. Сумња се да је у свему учествовао и Т.Б. који је у бјекству и против њега се води одвојен кривичних поступак.
Превара је извршена почетком јула и то преко лажних СМС порука којима се позива на ажурирање апликације за мобилно банкарство, на које су упозоравао МУП Републике Српске, али готово све банке у БиХ.
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Према оптужници преваранти су 2. јула Ђ.С. послали СМС поруку која је изгледала као да ју је послала банка. У поруци је писало: ”Потребно је ажурирање мобилног банкарства до 3. јула 2026. године. У супротном приступ апликацији ће бити онемогућен. Уз поруку је достављен и линк ”nlb-klik-rs.info” који је водио на лажну интернет страницу, израђену тако да изгледом и садржајем одговара интернет страници ”НЛБ банке”.
”Таквом СМС поруком Ђ.С. је доведен у заблуду, јер је мислио да му се обраћа банка и да кликом на линк приступа аутентичној интернет страници банке, ради ажурирања апликације мобилног банкарства”, наводи се у оптужници.
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Додаје се да је Ђ.С. пратио даља упутства, те је унио податке своје банковне и бизнис картице фирме, чији је власник. Тако добијене податке оптужени Куколај је заједно са Т.Б. искористио како би без знања и сагласности Ђ.С. активирали његову картицу у дигиталном новчанику ”Google pay” на мобилном телефону ”Xiaomi Redmi”.
Потом су, свјесни да приступају туђем рачуну, у више наврата у Загребу куповали робу у разним трговинама прибавивши имовинску корист у износу од 9.264 евра. Након тога су дошли у Бањалуку и на банкоматима су подигли још 2.000 КМ. Тиме су стекли противправну имовинску корист у износу од 20.119 КМ и то на штету ”НЛБ банке” која је у потпуности обештетила Ђ.С.
Оптужницу је потврдио Основни суд у Бањалуци. Уколико се докаже кривица осумњиченом Доријану Куколају пријети затворска казна од једне до пет година.
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