Аутор:АТВ редакција
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Добојска полиција поднијела је пријаву тужилаштву против држављанина Индије Ч.К. због сумње да је компјутерском преваром оштетио фирму из Дервенте за 7.595 долара.
У ПУ Добој наводе да је Ч.К. осумњичен за кривична дјела прање новца и компјутерска превара.
”Осумњичени је у јулу 2026. године користећи лажну адресу електронске поште, идентичну адреси пословног партнера из Сингапура, фирми из Дервенте доставио фактуру са измијењеним подацима за плаћање у којој је умјесто рачуна пословног партнера навело податке свог личног банковног рачуна”, саопштила је ПУ Добој.
Додају да је на тај начин фирма из Дервенте доведена у заблуду, те је извршила уплату у износу од 7.595 америчких долара на рачун осумњиченог који је подигао новац.
Осумњичени Индијац није доступан истражни органима у Републици Српској и предмет ће највјероватније бити уступљен правосуђу Индије.
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