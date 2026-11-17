Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске станице Власеница ухапсили су лице иницијала М.М. из Власенице због сумње да је починило кривично дјело тјелесна повреда.
Како је саопштено из полиције, случај је пријављен 16. новембра око 22.10 часова, када се полицијској станици обратило лице иницијала Н.М. и пријавило да га је М.М. физички напао у угоститељском објекту у Власеници.
Том приликом Н.М. је задобио тјелесне повреде, због којих се јавио у Дом здравља Власеница ради указивања љекарске помоћи.
О свему је обавијештено надлежно тужилаштво, а у току је рад на документовању предмета, саопштено је из ПУ Зворник.
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