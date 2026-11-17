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Министар унутрашњих послова ФБиХ Рамо Исак требало би да се данас изјасни о кривици након што је потврђена оптужница која га терети за угрожавање безбједности.
Рочиште за изјашњење о кривици пред Општинским судом у Жепчу заказано је за 9.30 часова, наведено је на сајту Суда.
Оптужницу против Исака подигло је Тужилаштво Зеничко-добојског кантона.
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Према писању федералних медија, Исаку се на терет стављају пријетње упућене запосленом у Кантоналној болници Зеница.
Оптужница је достављена Суду 19. октобра, а судија за претходно саслушање потврдио ју је 23. октобра.
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