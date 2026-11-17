Аутор:АТВ редакција
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Врховни суд Федерације БиХ преиначио је пресуду Ћазиму Османовићу и осудио га на јединствену казну од осам година и три мјесеца затвора због убиства Бруса Мучишта у сарајевском насељу Отес и наношења лакших повреда његовој супрузи.
Првостепеном пресудом Османовић је био осуђен на пет година и два мјесеца затвора, али је након уважавања жалбе Кантоналног тужилаштва у Сарајеву казна повећана.
”Оптужени се терети да је 11. априла 2025. године, током полусатне тучњаве, ножем усмртио 44-годишњака. У исто вријеме, након свађе и са женском особом, оптужени се терети да јој је дрвеном дршком сјекире нанио лакше повреде у предјелу главе”, саопштило је КТ Сарајево.
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