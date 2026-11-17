Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полицијски службеници СИПА у акцији ”Круг” ухапсили су инспекторку ове агенције због сумње да је одавала повјерљиве податке из полицијских истрага!
Како пише Кликс.ба ухапшена је инспекторка Јелена Мићић, а истрагом је обухваћен и њен брат Стефан Шиљеговић (34), иначе џудо репрезентативац БиХ, коме је наводно одавала тајне податке.
Из СИПА је саопштено да је полицијска службеница ухапшена због сумње на злоупотребу службеног положаја и неовлаштено одавање повјерљивих информација из полицијских истрага.
”Ријеч је о вишемјесечној истрази, покренутој на основу информација из апликације ”Скај”, током које је утврђивано како су повјерљиви подаци из полицијских истрага доспијевали до особа које су биле предмет тих истрага”, саоштила је СИПА.
Како наводе истрага је мјесецима провођена под надзором Тужилаштва БиХ, а њен почетак везан је за информације проистекле из апликације ”Скај”.
”Повјерљиве информације и сазнања неовлаштено су, посредством осумњичене и других особа, циљано доспијевали до особа које су биле предмет истрага ове полицијске агенције. На тај начин, како се сумња, компромитиране су повјерљиве полицијске активности, а информације које су морале остати заштићене откривене су особама обухваћеним истрагама”, наводе у СИПА.
У оквиру акције, која се спроводи по налогу Суда БиХ, извршени су претреси стамбених и других просторија, као и покретних ствари, на четири локације на подручју Источног Сарајева.
”Претресене су и службене просторије СИПА, а претресом су обухваћени и сви технички уређаји које користи осумњичена полицијска службеница. Од двије особе које се доводе у везу с наведеним злоупотребама, на основу наредбе Суда Босне и Херцеговине, одузети су мобилни телефони ради провођења потребних вјештачења и утврђивања чињеница значајних за истрагу”, наводе у СИПА.
Ухапшена службеница СИПА ће након криминалистичке обраде бити испитана у својству осумњичене и биће предата у даљу надлежност Тужилаштва БиХ.
”Оперативна акција ”Круг” представља наставак активности усмјерених на откривању и документовању кривичних дјела која угрожавају интегритет полицијских истрага и повјерење у институције за провођење закона. Сумње у одавање повјерљивих информација особама које су предмет полицијских истрага представљају посебно озбиљан изазов за законит и ефикасан рад полицијских агенција”, наводи СИПА.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму